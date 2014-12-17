Салат «Красная шапочка»
Предлагаю оценить новый рецепт салата к Новому году. Он прост в приготовлении, питателен и эффектный на вид.
Безусловно вкусный!
Итак…. Нужные продукты:
- куриная грудка (копченая или гриль)
- отварной картофель
- грецкие орехи
- отварная морковь
- вареные яйца
- твердый сыр
- зерна граната для украшения
- репчатый лук
Сначала подготовим продукты: яйца, картофель и морковь нужно отварить, почистить, нарезать кубиками (яйца не нужно резать пока). Куриную грудку порезать мелко, грецкие орехи измельчить в блендере.
Репчатый лук порезать кубиками, обдать кипятком, слить.
Итак, теперь выкладываем все слоями, промазывая майонезом.
Начинаем с лука. Выкладываем, смазываем майонезом, сверху выкладываем порезанный кубиками картофель и сверху майонез.
Третий слой — куриная грудка, четвертый — грецкие орехи.
На орехи выкладываем морковь кубиками, смазываем майонезом.
После натираем на крупной терке яйца — майонез.
Твердый сыр — майонез.
Верх нужно украсить зернами граната и свежим укропом!