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Новогодние рецепты Салаты 

Салат «Красная шапочка»

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Салат "Красная шапочка"
Предлагаю оценить новый рецепт салата к Новому году. Он прост в приготовлении, питателен и эффектный на вид.
Безусловно вкусный!

Итак…. Нужные продукты:

  • куриная грудка (копченая или гриль)
  • отварной картофель
  • грецкие орехи
  • отварная морковь
  • вареные яйца
  • твердый сыр
  • зерна граната для украшения
  • репчатый лук

 

Сначала подготовим продукты: яйца, картофель и морковь нужно отварить, почистить, нарезать кубиками (яйца не нужно резать пока). Куриную грудку порезать мелко, грецкие орехи измельчить в блендере.
Репчатый лук порезать кубиками, обдать кипятком, слить.
Итак, теперь выкладываем все слоями, промазывая майонезом.

Начинаем с лука. Выкладываем, смазываем майонезом, сверху выкладываем порезанный кубиками картофель и сверху майонез.

Третий слой — куриная грудка, четвертый — грецкие орехи.
На орехи выкладываем морковь кубиками, смазываем майонезом.
После натираем на крупной терке яйца — майонез.
Твердый сыр — майонез.

Верх нужно украсить зернами граната и свежим укропом!

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