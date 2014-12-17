Салат «Красная шапочка»



Предлагаю оценить новый рецепт салата к Новому году. Он прост в приготовлении, питателен и эффектный на вид.

Безусловно вкусный!

Итак…. Нужные продукты:

куриная грудка (копченая или гриль)

отварной картофель

грецкие орехи

отварная морковь

вареные яйца

твердый сыр

зерна граната для украшения

репчатый лук

Сначала подготовим продукты: яйца, картофель и морковь нужно отварить, почистить, нарезать кубиками (яйца не нужно резать пока). Куриную грудку порезать мелко, грецкие орехи измельчить в блендере.

Репчатый лук порезать кубиками, обдать кипятком, слить.

Итак, теперь выкладываем все слоями, промазывая майонезом.

Начинаем с лука. Выкладываем, смазываем майонезом, сверху выкладываем порезанный кубиками картофель и сверху майонез.

Третий слой — куриная грудка, четвертый — грецкие орехи.

На орехи выкладываем морковь кубиками, смазываем майонезом.

После натираем на крупной терке яйца — майонез.

Твердый сыр — майонез.

Верх нужно украсить зернами граната и свежим укропом!